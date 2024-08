Relatório preliminar do acidente aéreo em Vinhedo (SP) deve ficar pronto em 30 dias Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/08/2024 - 19h45 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O relatório preliminar sobre as causas da queda do avião em Vinhedo (SP) deve ser concluído em 30 dias. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) conseguiu concluir a análise dos equipamentos. As informações das caixas-pretas vão auxiliar nas investigações para entender os últimos momentos do voo e identificar possíveis falhas técnicas ou humanas. A Secretaria Nacional do Consumidor notificará a companhia aérea Voepass para ampliar os canais de comunicação com os familiares das vítimas. O Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação para apurar se pilotos e comissários trabalhavam sob carga excessiva, sem respeito às escalas de folga e intervalos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.