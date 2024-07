Relatório da LDO tem estimativa para novo salário mínimo

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O relatório da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve ser apresentado no dia 10 de julho, uma semana antes do recesso legislativo em Brasília. Apesar disso, algumas informações já foram adiantadas pelo relator da proposta. A repórter Bruna Lima, do Portal R7 traz mais informações direto de Brasília.

