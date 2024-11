Relato de testemunha: Jussara Vitória queria desistir do salto radical antes de sua morte no Paraná Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h03 ) twitter

Jussara Vitória Alves de Oliveira, jovem de 24 anos, perdeu a vida enquanto realizava um salto radical no Paraná. Segundo testemunhas, a jovem estava com medo e até tentou desistir da aventura ao chegar na plataforma, mas acabou realizando o salto, que resultou em um trágico acidente. Acompanhe os detalhes dessa triste história e o relato de quem estava presente no momento do incidente.

