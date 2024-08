Reinaldo Bessa entrevista o cantor Tony Gordon, atração do Bourbon Jazz Festival em Curitiba Aclr|Do canal Grands no YouTube 19/08/2024 - 14h39 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O cantor Tony Gordon, atração da primeira edição do festival de jazz da Rede Bourbon de Hotéis e Resorts, falou sobre sua carreira e de sua participação no evento do último sábado no Bourbon Curitiba Hotel & Suítes.

#curitiba #redebourbon #tonygordon #jazz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.