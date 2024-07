Aclr |Do canal Grands no YouTube

No segundo bloco do programa, do dia 20 de abril, a conversa foi com o escritor e advogado, Lauro Soares JR, que contou detalhes do “Nau sem Rumo – Ensaios de Filosofia e Política”, coletânea de ensaios sobre temas filosóficos e políticos discutidos na academia.

O Grands por Bessa começa às 11h00, na rádio Jovem Pan News (107.1 FM).

