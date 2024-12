Regulamentação de motofretistas passa por mudanças em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/12/2024 - 13h44 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h41 ) twitter

Entrou em vigor novas regras para a regulamentação de motofretistas e mototaxistas de Uberlândia. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (5) e já estão valendo.

A proposta sancionada pelo prefeito Odelmo Leão foi apresentada pelo vereador Abatenio Marquez (PP) no início de dezembro. Segundo o líder do prefeito na Câmara, o objetivo das mudanças à atual regulamentação foi garantir maior facilidade para os prestadores de serviço de mototáxi e motofrete.

