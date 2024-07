Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Registros de desaparecimentos crescem em todo o estado do Rio

Levantamento do Instituto de Segurança Pública aponta um aumento nos registros de pessoas desaparecidas no estado do Rio. Uma angústia para famílias que buscam pistas de quem sumiu sem deixar rastros.

