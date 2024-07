Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Regiões de Ribeirão Preto e Franca lideram ranking de crescimento no estado de SP, em 2024

As regiões de Ribeirão Preto e Franca lideraram o ranking de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de São Paulo no primeiro trimestre de 2024. O levantamento recente, divulgado pela Fundação Seade, reflete o otimismo dos empresários.

*Reportagem exibida em 02/07/2024.

