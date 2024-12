Região noroeste: temporal destrói lavouras e isola comunidades Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/11/2024 - 10h38 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Doutor Maurício Cardoso, no noroeste do estado, vai decretar situação de emergência depois que um temporal destruiu lavouras e praticamente isolou o interior do município. Há comunidades sem água e sem energia elétrica. Em poucas horas, choveu mais que o dobro do previsto para o mês de novembro na região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.