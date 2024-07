Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Em Brasília, as articulações sobre a reforma tributária visam beneficiar mais de 380 medicamentos populares com redução e isenção de impostos. Danila Bernardes traz detalhes sobre as negociações e a previsão para a submissão do texto final à Câmara dos Deputados, que pode impactar significativamente o acesso a remédios no país. Confira.

