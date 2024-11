Reféns do medo: furtos e roubos preocupam moradores da Cidade Baixa Aclr|Do canal Record RS no YouTube 18/10/2024 - 10h43 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h33 ) twitter

Moradores do bairro Cidade Baixa, na região central da capital, reclamam da violência recorrente no local. No último domingo uma pessoa foi morta e outra ficou ferida após ser esfaqueada durante uma discussão. Nossa equipe teve acesso a flagrantes da insegurança por ali.

