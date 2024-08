Rede supermercadista gera mais de 600 empregos diretos e indiretos com nova loja no Planalto Norte Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 15/08/2024 - 15h57 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h41 ) ‌



Uma nova unidade de uma grande rede de supermercados abriu suas portas no Planalto Norte, trazendo um impacto significativo para a economia local. Com a inauguração, são gerados mais de 130 empregos diretos e cerca de 500 indiretos, totalizando 630 novas vagas de trabalho na região. Esta expansão não apenas fortalece o setor varejista, mas também contribui para a melhoria das condições econômicas locais. Acompanhe nossa cobertura para entender melhor o impacto dessa abertura e como ela pode beneficiar a comunidade do Planalto Norte.

