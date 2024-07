Rede de rádio digital chega ao Triângulo Mineiro: mais segurança e eficiência para a PMMG

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Na última segunda-feira (01), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) inaugurou a Rede de Rádio Digital do Triângulo Mineiro, marcando um salto tecnológico na comunicação da corporação na região. A partir de agora, os 18 municípios da 9ª Região da PMMG passam a operar na nova rede, que substitui o tradicional sistema analógico, proporcionando mais qualidade, segurança e eficiência nas operações policiais.

A cerimônia de inauguração, realizada em Uberlândia, contou com a presença do Comandante Geral da PMMG, que ressaltou a importância do investimento na nova tecnologia. Segundo ele, a Rede de Rádio Digital vai permitir uma comunicação mais clara, segura e eficiente entre os policiais, facilitando o trabalho ostensivo e investigativo, além de contribuir para o combate à criminalidade na região.

O projeto para a mudança no sistema de comunicação da PMMG começou a ser planejado em 2015 e, em 2019, testes começaram a ser realizados na região de Uberlândia. A Rede de Rádio Digital já funciona na Região Metropolitana de Belo Horizonte e agora chega ao interior do estado, beneficiando diretamente o trabalho dos policiais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

