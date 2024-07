Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Recursos distribuídos por município atingido: governo federal lança site com todas as ações

O Governo Federal já destinou mais de noventa bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul, no período da pior enchente do estado. Foi lançado um site com todas as ações e os recursos distribuídos por município atingido. A ferramenta vai possibilitar que a população acompanhe, e ajude a fiscalizar para onde está indo a verba.

