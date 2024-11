Recorde de venda e sabores exóticos marcam a premiação do cerrado mineiro | Você com Mônica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 15h01 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h50 ) twitter

A safra do café deste ano foi celebrada em grande estilo em Uberlândia, durante a 12ª edição do Prêmio do Cerrado Mineiro, evento que reuniu os 60 finalistas de todo o estado. Os cafeicultores da região mostraram o melhor da produção, apresentando cafés com sabores exóticos e surpreendentes, mesmo diante dos desafios enfrentados ao longo do ano. A premiação destacou a qualidade da safra, que, apesar das dificuldades, continua a ser uma das mais notáveis do país.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a venda recorde de uma saca de café do produtor Enivaldo Marinho Pereira, da Fazenda Cruzeiro/Cachoeira, localizada em Carmo do Parnaíba. A saca foi arrematada por impressionantes R$ 115 mil reais, estabelecendo um novo recorde brasileiro e reforçando a importância da região como um dos maiores polos produtores de café de qualidade no Brasil.

