RECORD transmite Corinthians x São Paulo, grande clássico do futebol nacional, no domingo (26)

No próximo domingo (26), a RECORD transmite Corinthians x São Paulo pela quarta rodada do Paulistão 2025. O duelo é conhecido como Majestoso e é considerado um dos maiores clássicos do futebol nacional. O São Paulo não perde do rival desde 2023. Já o Corinthians busca a 11ª vitória consecutiva.

