RECORD se retrata por equívoco em matéria veiculada no Domingo Espetacular

Por ordem judicial proferida pelo 1º Juízo da 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, a Rádio e Televisão Record S/A, por meio desta, publicamente reconhece o equívoco na exibição da matéria veiculada no programa Domingo Espetacular intitulada "O homem que atropelou dezessete ciclistas”, em fevereiro de 2011, ocasião em que a imagem do sr. Simão Rodrigues foi equivocadamente vinculada ao fato. Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas.

