RECORD NO ARAGUAIA: PESQUISAS CIENTÍFICAS AJUDAM A PRESERVAR O RIO

Matéria exibida no dia 11/07/2024

A CIÊNCIA É UMA GRANDE ALIADA NA PRESERVAÇÃO DO CERRADO E DO RIO ARAGUAIA. JUSTAMENTE POR ISSO, PESQUISADORES DA UNIEVANGÉLICA TÊM DEDICADO SEU TEMPO E SUAS PESQUISAS PARA PROPOR SOLUÇÕES QUE GARANTAM A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

