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RECORD NO ARAGUAIA: BOMBEIROS FALAM DOS CUIDADOS PARA ATRAVESSAR O RIO

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube


Matéria exibida no dia 16/07/2024

TODO MUNDO SABE QUE COM ÁGUA NÃO SE BRINCA, NÃO É MESMO E NO PERIODO DE FÉRIAS ESSE CUIDADO DEVE SER REDOBRADO PRINCIPALMENTE PRA QUEM VAI PRA PRAIA, PISCINA OU RIO. USAR SEMPRE COLETE SALVA-VIDAS E NÃO SE ARRISCAR TENTANDO ATRAVESSAR NADANDO, PRA EVITAR AFOGAMENTO.

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