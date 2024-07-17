RECORD NO ARAGUAIA: BOMBEIROS FALAM DOS CUIDADOS PARA ATRAVESSAR O RIO
Matéria exibida no dia 16/07/2024
TODO MUNDO SABE QUE COM ÁGUA NÃO SE BRINCA, NÃO É MESMO E NO PERIODO DE FÉRIAS ESSE CUIDADO DEVE SER REDOBRADO PRINCIPALMENTE PRA QUEM VAI PRA PRAIA, PISCINA OU RIO. USAR SEMPRE COLETE SALVA-VIDAS E NÃO SE ARRISCAR TENTANDO ATRAVESSAR NADANDO, PRA EVITAR AFOGAMENTO.
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