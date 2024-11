Record News embarca em viagem inédita pela Estrada Real Aclr|Do canal Record News no YouTube 09/11/2024 - 08h30 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Responsável por escoar o ouro e os diamantes retirados de Minas Gerais, a Estrada Real é a maior rota turística do país e foi responsável pelo desenvolvimento das cidades por onde passa. E para contar um pouco dessa história e dos personagens que fizeram e ainda fazem parte dela, a Record News embarcou em uma viagem inédita e exclusiva com um comboio de tratores. O grupo saiu de Santana dos Montes com destino a Ouro Preto, refazendo o caminho dos tropeiros e mostrando a beleza e os encantos do interior mineiro.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.