Aclr |Do canal Record News no YouTube

Record News contra a dengue: denúncia de hoje vem de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul

Alto contraste

A+

A-

A Record News está em campanha contra a dengue. Agora nós abrimos um espaço na nossa programação para você enviar vídeos e fotos de lugares que possam ser foco do mosquito. Para fazer sua denúncia é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Record News: (11) 3300-5555. O caso de hoje (25) vem de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.