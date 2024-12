Record Guaíba em Gramado: estúdio reserva atrações até o fim de dezembro Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/11/2024 - 15h31 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h14 ) twitter

Quem for a Gramado vai poder acompanhar também o trabalho e encontrar a nossa equipe no estúdio da Record Guaíba. A programação de Natal em uma das cidades turísticas mais procuradas do país segue até o fim de dezembro. E o Vítor Costa acompanhou o lançamento.

