RECORD GOIÁS REALIZA PRIMEIRO DEBATE DO SEGUNDO TURNO

Matéria exibida no dia 21/10/2024

A RECORD GOIÁS REALIZOU, NO ÚLTIMO SÁBADO, O PRIMEIRO DEBATE ENTRE OS DOIS CANDIDATOS QUE DISPUTAM A PREFEITURA DE GOIÂNIA, NESTE SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES POR MAIS DE UMA HORA, FRED RODRIGUES, DO PL E SANDRO MABEL, DO UNIÃO BRASIL FALARAM SOBRE SUAS PROPOSTAS PARA GOVERNAR A CAPITAL.

