Reconstruir Cultura RS: projetos são escolhidos para participar do programa
14/08/2024 - 10h26



Sessenta e quatro projetos culturais vão receber incentivos do Banrisul por meio do programa "Reconstruir Cultura RS". Cinco milhões de reais serão distribuídos entre as iniciativas selecionadas. O resultado do edital foi anunciado hoje.

