Reconstrução: rodovias e pontes destruídas após enchentes Aclr|Do canal Record RS no YouTube 15/08/2024 - 09h49 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h39 ) ‌



Mais de dez pontes precisam ser reconstruídas no estado. Além disso, outros trinta pontos de rodovias gaúchas também sofreram algum dano durante as enchentes. As obras, que já foram orçadas, somam mais de duzentos milhões de reais, mas o prejuízo é bem maior.

