Recomeço pós-enchente: comerciantes contam com a retomada dos jogos 28/08/2024 - 10h20



A enchente histórica que atingiu o estado deixou marcas severas nos comerciantes dos bairros mais atingidos. No entorno da Arena do Grêmio, na zona norte da capital, os empresários contam com a retomada dos jogos que acontece no próximo domingo.

