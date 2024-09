Reciclagem capital oferece educação ambiental para crianças, com brincadeiras Aclr|Do canal RICtv no YouTube 07/09/2024 - 15h46 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Reciclagem capital oferece educação ambiental para crianças, com brincadeiras. Balanço Geral sorteia caminhão de prêmios no Parque da Fonte, em São José dos Pinhais. Auditores do Datacenso acompanham os sorteios ao vivo.

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SPA/ME No 06.035864/2024

Confira todos os detalhes na reportagem!

Ative o sininho para receber novidades e acompanhe as principais notícias.

‌



Para ficar bem informado acesse o Portal ​RIC https://ric.com.br/ e nos siga no Instagram https://www.instagram.com/rictvpr/

#balançogeralcuritiba #rictv #cortes #premios #especial #caminhão #parque #caminhãodeprêmios #caminhãobalançogeral

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.