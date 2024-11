Recém-nascida é internada após corte durante parto em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 08h20 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma recém-nascida foi internada na UTI do Hospital Infantil de Joinville após sofrer um corte durante o parto. O caso chamou atenção pela gravidade e pelo impacto emocional na família, que agora aguarda respostas sobre o ocorrido. A avó da bebê, Dálida do Amaral Ruiz, falou sobre a situação delicada que a pequena Alice enfrenta. A equipe médica segue acompanhando de perto o estado de saúde da criança, enquanto o hospital investiga as circunstâncias do incidente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.