Receita libera consulta a lote residual de restituição do IRPF

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Receita Federal abriu nesta sexta (21) a consulta ao lote residual de restituição de fevereiro referente ao imposto de renda do ano passado. Mais de 105 mil contribuintes vão receber cerca de R$ 314 milhões. O lote residual é aquele destinado aos que caíram na malha fina, mas regularizaram a situação. A consulta da restituição pode ser feita no site da receita. E ainda: Atleta é atingido por bola a mais de 160 km/h.

