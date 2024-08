Receita Federal vai abrir consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2024 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 08h50 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h24 ) ‌



Nesta sexta-feira (23), a partir das 10 horas da manhã, a Receita Federal inicia a abertura da consulta para o quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2024. Este lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Para verificar a disponibilidade da restituição, os contribuintes devem acessar a página oficial da Receita Federal no site gov.br/receitafederal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Além disso, a Receita disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral do CPF. Em Santa Catarina, cerca de 284 mil contribuintes serão beneficiados com este lote.

