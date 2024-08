Receita Federal libera consulta ao quarto lote da restituição do Imposto de Renda Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 23/08/2024 - 20h17 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h03 ) ‌



A Receita Federal abriu hoje (23) a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Mais de 5.300.000 contribuintes receberão um total de R$ 6,8 bilhões. O pagamento ocorre na próxima sexta-feira, dia 30 de agosto, por meio da transferência via Pix ou depósito bancário. A consulta pode ser realizada no site da Receita Federal com login e senha a partir das 10 horas da manhã.

