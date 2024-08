Receita de torta alemã sem segredos fácil, simples e deliciosa Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 14/08/2024 - 15h13 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h24 ) ‌



No "Ver Mais" de hoje, vamos aprender a fazer uma torta alemã que é um verdadeiro sucesso nas padarias! Se você é fã de sobremesas deliciosas e procura uma receita fácil e descomplicada, esta é a sua chance. A confeiteira Conceição Zattar nos ensina passo a passo como preparar essa torta que agrada a todos. Não perca a oportunidade de impressionar seus amigos e familiares com essa sobremesa irresistível. Prepare-se para um momento doce e prazeroso com uma receita que vai transformar suas tardes!

