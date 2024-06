Aclr |Do canal Sander Mecca no YouTube

Receita de chocolate quente no estilo europeu l Sander Mecca

Alto contraste

A+

A-

Oi pessoal! Não, não estão vendo errado! Invadi o canal do Sander para mostrar que eu também sou boa na cozinha, com uma receita de chocolate quente no estilo europeu!

Para quem gostou e quer fazer em casa, usei esses ingredientes:

3 barras de chocolate meio amargo ou ao leite (240g no total)

3 caixas de creme de leite

Publicidade

3 colheres de chocolate em pó

500 ml de leite

Publicidade

Gostaram? Deixem ai nos comentários se quiserem que eu apareça de novo por aqui com outras receitas! Para nos ajudar, deixem seu like e se inscrevam no canal!

Siga nosso canal

Publicidade

https://www.youtube.com/@SanderMecca

Acompanhe outros trabalhos em minhas redes sociais.

https://www.instagram.com/sandermecca/

https://www.instagram.com/meccagourmet/

Livros:

Inferno Amarelo - https://www.amazon.com.br/Inferno-Amarelo-Sander-Mecca-ebook/dp/B0C1T5MZ5D?ref=d6k_applink_bb_dls&dplnkId=483947db-1180-44a3-ab76-44f7169cdc17

Correntes Invisíveis: Estragos atmosféricos de um tornado

https://www.amazon.com.br/Correntes-Invis%C3%ADveis-Sander-Mecca-ebook/dp/B0C1T5JNN9?ref=d6k_applink_bb_dls&dplnkId=216516ab-b05d-4a06-8228-ebd8440c1864

#sandermecca #receitas #chocolatequente

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.