Receita Baby Friendly: saudável e saborosa para todas as idades Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 15/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você já ouviu falar em receita baby friendly? Essa proposta, que significa "receita amiga do bebê", busca oferecer opções saudáveis e saborosas para todas as idades. As receitas são livres de glúten, lactose e açúcar, mas não deixam de ser deliciosas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.