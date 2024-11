Receita apreende, em três dias, R$ 16 milhões em carros, drogas e produtos contrabandeados Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 16/10/2024 - 22h20 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h28 ) twitter

A Receita Federal apreendeu, em três dias, R$ 16 milhões em carros, drogas e produtos contrabandeados. A ação aconteceu nas regiões de fronteira do Brasil. Em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, foi preciso um galpão para guardar os celulares confiscados.

