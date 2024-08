Rebuliço no tempo frente fria provoca alterações nas temperaturas em Joinville e toda Região Norte Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 05/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h43 ) ‌



Recentemente, uma frente fria passou por Joinville e toda a Região Norte, provocando mudanças significativas nas temperaturas e causando um verdadeiro rebuliço no clima local. Este fenômeno meteorológico tem impactado as atividades diárias dos moradores e alterado a sensação térmica na região. Neste vídeo, exploramos como a frente fria afetou as condições climáticas, o impacto imediato nas temperaturas e as previsões para os próximos dias. Além disso, fornecemos orientações sobre como se preparar para essas mudanças e o que esperar do clima nos próximos dias. Assista para obter uma visão detalhada das alterações e como elas estão influenciando a vida na região.

