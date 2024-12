Reboque do ferry boat de Joinville fica parcialmente submerso em nova ocorrência Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira, 02 de dezembro, um novo episódio envolvendo o ferry boat que faz a travessia entre Joinville e São Francisco do Sul chamou a atenção. Um dos rebocadores da balsa ficou parcialmente submerso, gerando preocupações sobre a segurança do transporte marítimo na região.

Há cerca de duas semanas, outro rebocador foi utilizado após a balsa ficar à deriva durante a travessia. A empresa responsável pelo serviço afirmou que a parada foi programada para manutenção do leme, o que exigiu que a popa da embarcação ficasse fora d'água. No entanto, a Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul informou que enviará uma equipe de inspeção naval para verificar as condições da embarcação e garantir a segurança da operação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.