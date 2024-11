Rebaixamento do Brusque: André Rezini comenta sobre o desafio e planejamento para o futuro Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 16/11/2024 - 14h55 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h14 ) twitter

Após o rebaixamento do Brusque, o diretor de futebol do clube, André Rezini, fala ao vivo sobre o momento difícil vivido pelo Quadricolor e os próximos passos para a recuperação do time. Em uma entrevista exclusiva, Rezini comenta sobre a reestruturação do clube, a continuidade de seu trabalho e as medidas que estão sendo tomadas para superar esse revesse e planejar um futuro mais promissor. Além disso, a Série B segue sua programação, com o Avaí visitando o Botafogo-SP, já focado na preparação para a próxima temporada.

