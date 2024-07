RAUL BOESEL NO NOSSO PODCAST "NA GARAGEM MOMENTOMOTO" #shorts #momentomoto #podcast #RAULBOESEL

Aclr |Do canal Canal Momento Moto no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Nosso novo convidado para o Podcast “ Na Garagem Momento Moto”. Um Podcast diferente, gostoso, agradável, instigante que começa na tv e termina no YouTube, ou vice-versa ? Não importa. Artistas, atores, atrizes, políticos, cantores, youtubers,empresários, influenciadores, todos com uma quedinha por motos. Tudo isso acontecendo ao lado de motocicletas, motores e ferramentas numa garagem cenográfica sem aquelas tradicionais cortinas pesadas dos estúdios. Afinal agora teremos muito mais tempo para conhecermos aquele melhor momento de moto que desperta tanta curiosidade em todos nós. É ver pra crer. Não perca dia 12 de Maio no pgm Momento Moto e no canal YouTube Momento Moto . RAUL BOESEL

.

.

.

Publicidade

.

.

Publicidade

.

.

.

. #momentomoto #raulboesel

.#motos #motocicletas #motogp #fy #fyp #fypシ #tbt #tb #motociclismo #motorcycle. . .#formula1 #dargrauéarte #motos #motociclismo #motorcycles #fy #fyp #fypシ #tbt❤️ #tbt #tbthursday #podcast #fruttaecrema #hondamotosbr #hondaracing #formulaindy

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.