Raquel Brito relembra o pedido que fez aos médicos depois de passar mal "Ajudem-me, estou a morrer"

Raquel Brito, de 24 anos, passou mal durante uma prova no reality rural 'A Fazenda 16 - Tudo a Ver', começou a ficar sem ar e foi socorrida prontamente. Por uma decisão médica, ela foi desclassificada do programa. Ela foi diratemente para um hospital onde passou por uma "avaliação cardíaca e exames de imagem" e recebeu o diagnóstico de "miocardite aguda". A equipa do 'Domingo Espetacular' conversou com a ex-peoa enquanto estava internada. A ex-peoa relembrou o pedido que fez aos médicos após passar mal: "Ajudem-me, estou a morrer".

