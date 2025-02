Rapper Oruam passa mais de duas horas preso por acobertar foragido da Justiça em casa Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/02/2025 - 18h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 01h07 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Na manhã desta quarta-feira (26), Mauro Davi dos Santos, conhecido como Oruam, foi alvo de um mandado de busca e apreensão, no Rio de Janeiro, por ter divulgado um vídeo onde fazia um disparo com uma arma de fogo em São Paulo. Ao entrar na mansão dele, na zona oeste do Rio, os agentes encontraram um traficante foragido da Justiça. E ainda: Criminoso que comandava atividades do PCC é preso no Paraguai.

