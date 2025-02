Rapper Oruam é detido e levado para delegacia na Barra da Tijuca Aclr|Do canal Record News no YouTube 20/02/2025 - 18h54 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h50 ) twitter

O rapper Oruam foi detido nesta quinta-feira (20) na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo a assessoria do rapper, o artista foi encaminhado à 16ª DP "após ter sido parado em uma blitz". Oruam teria feito uma manobra com o veículo, conhecida como “cavalo de pau”, na frente de uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a avenida Lucio Costa.

Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que o rapper é colocado dentro de uma viatura e também ele chegando na delegacia.

Oruam é o nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, ele é filho de Marcinho VP, chefe da facção criminosa Comando Vermelho preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, e é afilhado de Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. 📲 #RecordNews

🎥 Reprodução: Redes Sociais

