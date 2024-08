Rapaz do Piauí encanta o país ao saltar com uma vara de bambu improvisada Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 22/08/2024 - 12h30 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Conheça a história do menino de treze anos que vem de uma família simples do Piauí. Ele conquistou o país treinando salto com vara de forma improvisada. Moisés tem o sonho de ganhar uma medalha Olímpica e viajou pela primeira vez de avião para receber uma surpresa do 'Domingo Espetacular'.

#recordeuropa #domingoespetacular #saltocomvara

Siga-nos em:

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

‌



🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

‌



🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

‌



🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.