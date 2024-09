Ranking elege cidades mais seguras e mais perigosas para turistas Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/09/2024 - 20h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um novo levantamento elegeu as cidades consideradas mais seguras para turistas. A pesquisa teve como base métricas de risco de criminalidade elaboradas pela revista britânica The Economist. Foram avaliados 60 destinos espalhados pelo mundo. Os números também permitiram elencar as cidades menos seguras, e neste caso, o que pesou foi instabilidade política e ataques terroristas. A lista foi feita pela Forbes Advisor.

📷 Reprodução: Reuters

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

‌



Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.