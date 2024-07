Rango em Casa: veja como fazer panacota aos três limões sem usar açúcar

Aclr |Do canal Canal Renata Alves no YouTube

Nesta nova temporada do Rango em Casa, apresentado pelo chef Guga Rocha, você vai conferir receitas de doces bem gostosos. O programa vai contar com a colaboração de diferentes convidados. A convidada deste episódio é a Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia, da RecordTV.

Eles prepararam uma panacota aos três limões. E sabe qual é a melhor parte? Sem adição alguma de açúcar, porque eles usaram a linha de adoçante Zero-Cal Eritritol Bem Natural.

Para quem ainda não conhece, essa linha é feita à base de Eritritol, que adoça como açúcar e não deixa aquele amargo no final. Além de vegano, o produto é zero lactose, zero glúten, zero índice glicêmico e, claro, zero caloria.

E tem mais: você não precisa ficar fazendo conta, porque é muito simples de usar. Se vai 1 colher de sopa de açúcar na sua receita, você pode substituir por 1 colher de sopa de Zero-Cal Eritritol. Além de prático, é uma linha mais saudável e natural para o dia a dia. Tudo isso sem abrir mão do sabor.

Confira aqui a nova linha Bem Natural de Zero-Cal! (https://www.zerocal.com.br/produtos/zerocal-eritritol)

