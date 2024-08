Raios e trovões iluminam o céu de Santa Maria, no Rio Grande do Sul Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/08/2024 - 17h45 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h03 ) ‌



O céu da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi iluminado por descargas elétricas, o que surpreendeu moradores. o observatório astronômico local registrou as imagens. O número exato não foi contabilizado, mas os cientistas ficaram surpresos com a quantidade de raios que riscaram o céu da cidade. Nesta quarta, há mais previsão de chuva forte e a partir de amanhã o estado do Rio Grande do Sul deve registrar uma queda na temperatura.

