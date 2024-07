Raio-x dos Cartórios: série do Grupo ND revela problemas nos cartórios e entidades buscam justiça Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/07/2024 - 21h19 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h29 ) ‌



Na tarde desta quinta-feira (18), entidades catarinenses entregaram um documento ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) solicitando esclarecimentos sobre a situação dos cartórios no estado. A ação é uma resposta à série especial do Grupo ND, "Raio-X dos Cartórios", que revelou altas taxas e práticas questionáveis nos serviços prestados por esses órgãos. A reportagem de Suzan Rodrigues traz detalhes sobre a entrega do documento e o que as entidades esperam alcançar com essa medida.

