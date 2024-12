Raio atinge propriedade rural e mata 10 cabeças de gado, em São Francisco de Itabapoana Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 04/12/2024 - 11h28 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h24 ) twitter

O alerta da Defesa Civil, de temporais com raios, se confirmou em cidades do interior do estado. Em São Francisco de Itabapoana, por exemplo, uma descarga elétrica matou 10 cabeças de gado.

