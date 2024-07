Rafaela Laranja emociona 89 jurados e impressiona com presença de palco

Aclr |Do canal Canta Comigo no YouTube

A cantora Rafaela Laranja, de 37 anos, começou a cantar na adolescência, mas era muito tímida e tinha medo do palco. Sua maior escola de música foram rodas de samba, onde foi perdendo a vergonha e adquirindo repertório. Já cantou com Mumuzinho três vezes e é sua maior referência no pagode. Rafa cantou “Água da Chuva do Mar”, de Beth Carvalho e conquistou 89 jurados.

