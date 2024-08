Rádio NDFM celebra dois anos de sucesso em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/08/2024 - 11h17 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h52 ) ‌



Nesta quinta-feira, dia 22 de agosto , a Rádio NDFM, a primeira rádio do Grupo ND, comemora dois anos de atividades. Desde a sua inauguração, a emissora tem se destacado pela proximidade com a comunidade, presença constante em eventos e ações nos bairros, e uma programação que mistura jornalismo forte com uma seleção musical diversificada. A repórter Isabela Corrêa traz mais detalhes ao vivo sobre a celebração e os marcos alcançados pela NDFM.

